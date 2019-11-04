Samsun'da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma (2)
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DOKTOR AÇIĞA ALINDISamsun'un Bafra ilçesinde, meslektaşlarıyla ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen doktor A.Ş.O. (54), hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
DOKTOR AÇIĞA ALINDI
Samsun'un Bafra ilçesinde, meslektaşlarıyla ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen doktor A.Ş.O. (54), hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.
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