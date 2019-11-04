Son Dakika Haberleri: Samsun'da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma (2)
Son Dakika Güncel Samsun'da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma (2)

Samsun'da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma (2)

6 saat önce

DOKTOR AÇIĞA ALINDISamsun'un Bafra ilçesinde, meslektaşlarıyla ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen doktor A.Ş.O. (54), hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.

Samsun'da, doktorun WhatsApp paylaşımına soruşturma (2), System.String[]

DOKTOR AÇIĞA ALINDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, meslektaşlarıyla ortak WhatsApp grubundan İslam dininin değerlerine hakaret içeren ifadeler paylaştığı öne sürülen doktor A.Ş.O. (54), hakkında başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı.


Samsun, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:26 Kaynak: DHA
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