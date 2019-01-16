Son Dakika Haberleri: Samsun'da Dolandırıcılık İddiası

Samsun'da Dolandırıcılık İddiası

51 dakika önce

Çarşamba ilçesinde bir kuyumcuya sahte bilezik satmak istediği iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

Samsun'da Dolandırıcılık İddiası, System.String[]
Çarşamba ilçesinde bir kuyumcuya sahte bilezik satmak istediği iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçedeki bir kuyumcuya giden M.A. (32), çantasından çıkardığı bileziği bozdurmak istediğini söyledi.

Bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu, şüpheliyi oyalayarak polise haber verdi. İş yerine gelen polis ekipleri, M.A'yı gözaltına aldı.

M.A'nın Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 05:10 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi

CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 18:01:45. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Dolandırıcılık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]