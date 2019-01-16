Samsun'da Dolandırıcılık İddiası

Çarşamba ilçesinde bir kuyumcuya sahte bilezik satmak istediği iddia edilen kadın, gözaltına alındı.

Çarşamba ilçesinde bir kuyumcuya sahte bilezik satmak istediği iddia edilen kadın, gözaltına alındı.



İddiaya göre, ilçedeki bir kuyumcuya giden M.A. (32), çantasından çıkardığı bileziği bozdurmak istediğini söyledi.



Bileziğin sahte olduğunu anlayan kuyumcu, şüpheliyi oyalayarak polise haber verdi. İş yerine gelen polis ekipleri, M.A'yı gözaltına aldı.



M.A'nın Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 22 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Son Dakika! Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi

CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı

ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor