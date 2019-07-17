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Samsun'da dolandırıcılık operasyonu

31 dakika önce

Samsun'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıttığı kişiyi 300 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.

Samsun'da dolandırıcılık operasyonu, System.String[]
Samsun'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıttığı kişiyi 300 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlı yakalandı.
İddiaya göre, Tekkeköy ilçesinde atık plastik malzemelerin geri dönüşümü için dükkan açan M.A, eski muhtar D.Ç. (75) ile tanıştı.
Bir süre sonra M.A, arkadaş olduğu D.Ç'ye kendisinin MİT personeli olduğunu, plastik işini göstermelik yaptığını öne sürerek birlikte ticaret yapmak istediğini söyledi.
Atık plastik malzemelerin geri dönüşümü için M.A'ya yaklaşık 6 ay boyunca 300 bin lira veren D.Ç, dolandırıldığını anlayınca polise başvuruda bulundu. İhbar üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip çalışması yürüten ekipler, D.Ç. ile buluşan M.A'yı düzenlenen operasyonla suçüstü yakaladı.
Zanlı "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alındı.
Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 11:32 Kaynak: AA
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