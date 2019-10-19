Son Dakika Haberleri: Samsun'da "Don Pasquale" operası sahnelendi
Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da 'Don Pasquale' operası sahnelendi

Samsun'da "Don Pasquale" operası sahnelendi

24 dakika önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera "Don Pasquale"ı sahneledi.

Samsun'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera "Don Pasquale"ı sahneledi.

SAMDOB, Türk opera tarihinde özel bir yere sahip Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" adlı iki perdelik komik operasını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi rejisörlerinden Recep Ayyılmaz'ın rejisiyle sanatseverlerin beğenisine sundu.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerle buluşan Don Pasquale, beğeniyle izlendi.

Sıra dışı mizansenleri ve cesur reji yorumuyla 12 yıldır seyirciden yoğun ilgi gören Don Pasquale operasında, orkestrayı İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra şeflerinden Zdravko Lazarov yönetti.

Prodüksiyonun koreografisini Nil Berkan, dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu üstlenirken, eserin koro şefliğini ise Raushan Baigulakova yaptı.

Türk opera tarihi adına özel bir değer taşıyor

İstanbul Anadolu yakasındaki yerleşik bir sahnede sergilenen ilk opera eseri olan "Don Pasquale", İstanbul Süreyya Operası'nın da açılışını yapmıştı.

Evrenselliği ve güncelliğini kaybetmeyen eğlenceli konusu ve Donizetti'nin etkileyici melodileriyle komik opera repertuvarının en seçkin yapıtlarından Don Pasquale'ın Recep Ayyılmaz imzası taşıyan prodüksiyonunun prömiyeri, 12 Şubat 2008'de İstanbul'da yapılmıştı. O tarihten bugüne kadar sahnelendiği İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de kapalı gişe oynamasıyla da Don Pasquale, Türk opera tarihi adına özel bir değer taşıyor.

19. yüzyılın ilk yarısında Roma'da geçen eser, ilerlemiş yaşına rağmen kendine genç ve güzel bir eş arayan yaşlı, zengin ve cimri Don Pasquale ile onu yola getiren genç ve kurnaz Norina'nın hikayesini anlatıyor.

İstanbul, Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:04 Kaynak: AA
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