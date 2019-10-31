Son Dakika Haberleri: Samsun'da "Don Pasquale" operası son kez sahnelenecek
Son Dakika Kültür Sanat Samsun'da 'Don Pasquale' operası son kez sahnelenecek

Samsun'da "Don Pasquale" operası son kez sahnelenecek

7 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera "Don Pasquale"ı son defa sahneleyecek.

Samsun'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), komik opera "Don Pasquale"ı son defa sahneleyecek.

SAMDOB, Türk opera tarihinde özel bir yere sahip Gaetano Donizetti'nin "Don Pasquale" adlı iki perdelik komik operasını, İstanbul Devlet Opera ve Balesi rejisörlerinden Recep Ayyılmaz'ın rejisiyle 2019-2020 sanat sezonunda son defa sahneye koyacak.

İstanbul Anadolu yakasındaki yerleşik bir sahnede sergilenen ilk opera eseri olan "Don Pasquale", İstanbul Süreyya Operası'nın da açılışını yapmıştı.

Evrenselliği ve güncelliğini kaybetmeyen eğlenceli konusu ve Donizetti'nin etkileyici melodileriyle komik opera repertuvarının en seçkin yapıtlarından Don Pasquale'ın, Recep Ayyılmaz imzası taşıyan prodüksiyonunun prömiyeri, 12 Şubat 2008'de İstanbul'da yapılmıştı. O tarihten bugüne kadar geçen süre boyunca sahnelendiği İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin'de kapalı gişe oynamasıyla da Don Pasquale, Türk opera tarihi adına özel bir değer taşıyor.

19. yüzyılın ilk yarısında Roma'da geçen eser, ilerlemiş yaşına rağmen kendine genç ve güzel bir eş arayan yaşlı, zengin ve cimri Don Pasquale ile onu yola getiren genç ve kurnaz Norina'nın hikayesini anlatıyor.

Sıra dışı mizansenleri ve cesur reji yorumuyla 12 yıldır seyirciden yoğun ilgi gören ve çok sevilen Don Pasquale operasında, orkestrayı İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra şeflerinden Zdravko Lazarov yönetiyor.

Prodüksiyonun koreografisini Nil Berkan, dekor tasarımını Ferhat Karakaya, kostüm tasarımını Çimen Somuncuoğlu üstlenirken eserin koro şefliğini ise Raushan Baigulakova yapıyor.

Don Pasquale komik operası, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 2 Kasım Cumartesi günü sanatseverlerle son defa buluşacak.

İstanbul, Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:42 Kaynak: AA
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