Suriye ile siyasi diyalog olacak mı? Erdoğan'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan ve Enes Turan atlı kardeşler vanayı açmak için drenaj kuyusuna girdi. Üç kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Osman Turan, Vezirköprü, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Drenaj kuyusu 3 kardeşe mezar oldu - Son Dakika

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