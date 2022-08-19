Drenaj kuyusu 3 kardeşe mezar oldu - Son Dakika
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Drenaj kuyusu 3 kardeşe mezar oldu

19.08.2022 09:04

Samsun'da drenaj kuyusuna vana takmak için giren 3 kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Drenaj kuyusu 3 kardeşe mezar oldu

SAMSUN - Samsun'da drenaj kuyusuna vana takmak için giren 3 kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Turan (40), Sadi Turan ve Enes Turan atlı kardeşler vanayı açmak için drenaj kuyusuna girdi. Üç kardeş zehirlenerek olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin cesedi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Osman Turan, Vezirköprü, İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drenaj kuyusu 3 kardeşe mezar oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Drenaj kuyusu 3 kardeşe mezar oldu - Son Dakika
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