Son Dakika Haberleri: Samsun'da Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 10 TL Ceza

Samsun'da Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 10 TL Ceza

1 saat önce

Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL cezaSAMSUN'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Samsun'da Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 10 TL Ceza, System.String[]
Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL ceza

SAMSUN'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti, otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:03 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Futbolculara Ödeme Yapmayan İspanya'nın Reus Kulübüne 3 Yıl Ceza CHP Parti Binasına Kilit Vuran İlçe Yönetimi, CHP'li Başkan Adayı ve Partilileri Sokakta Bıraktı

CHP PM Üyesi Haluk Pekşen Açıkladı: Şerdil Dara Odabaşı Yeniden Değerlendirilecek Meyve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: Mayıs Ayına Kadar Birçok Üründe Sıkıntı Yaşanacak!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 20:38:34. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 10 TL Ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]