Samsun'da Drift Yapan Sürücüye 5 Bin 10 TL Ceza
1 saat önce
Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL cezaSAMSUN'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.
Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL ceza
SAMSUN'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.
Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti, otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:03 Kaynak: DHA
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