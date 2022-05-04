Dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Dron destekli trafik denetimi yapıldı

04.05.2022 16:06

Samsun'da Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Samsun'da Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik ve İstihbarat Şubesi timleri, kent genelinde sorumluluk bölgelerinde dron destekli trafik denetimi yaptı.

Denetimde, sürücülerin trafik ihlalleri görüntülerle tespit edildikten sonra kontrol noktasında görevli trafik ekiplerine bildirildi.

Kontrol noktasında görevli jandarma ekipleri, durdurdukları sürücüler ile araçların belgelerini kontrol etti. Trafik kuralı ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri takmaları ve hız ihlalleri konusunda uyardı.

Dron destekli trafik denetimi yapıldı
Dron destekli trafik denetimi yapıldı
Dron destekli trafik denetimi yapıldı
Dron destekli trafik denetimi yapıldı
Dron destekli trafik denetimi yapıldı
Dron destekli trafik denetimi yapıldı
Dron destekli trafik denetimi yapıldı
Dron destekli trafik denetimi yapıldı
Dron destekli trafik denetimi yapıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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