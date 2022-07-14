Özellikle ilçe yollarında yapılan denetimde tehlikeli şerit değiştirdiği belirlenen bir sürücü ile sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücülerde olası kural ihlalinde yakalanma riski hissini artırmak amacıyla dron desteğiyle yapılan denetimlerde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Samsun, Ladik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da dron ile trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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