Samsun'da Düden Kanalı taştı, tarım arazileri ve evler su altında kaldı - Son Dakika

SAMSUN'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nden beslenen ve tarım arazilerinin sulamasında kullanılan Düden Kanalı yağışlar ve eriyen kar suları ile taştı. İlçenin Doğanca Mahallesi'nde taşkın sonucu tarım arazileri ile yaklaşık 30 evin zemin ve bodrum katları su altında kaldı.

Bafra Ovası'nda tarım arazilerinin sulamasının yapıldığı Kızılırmak Nehri'nden beslenen Düden Kanalı yağışlar ve eriyen kar suları ile birlikte taştı. İlçenin Doğanca Mahallesi'nde taşkın sonucu tarım arazileri ile yaklaşık 30 evin zemin ve bodrum katlarıyla bazı ahırlar su altında kaldı. Mahallede hasar tespiti için çalışma başlatıldı. Çiftçi Sinan Kaya, "Suyun denize tahliye olduğu yerde sorunlar var. Bu nedenle kanal taşıyor. Buna çözüm bulunması lazım" dedi. Çiftçi Sedat Zengince taşkınla mağdur olduklarını belirterek "Tarım ve hayvancılıkla ilgili bütün hayallerim suya düştü. Tarım arazilerim su altında kaldı. Zor durumdayız. Kanalın denize deşarj olduğu yer kapalı. Bu nedenle bu sorunu yaşıyoruz" diye konuştu. Doğanca Mahallesi Muhtarı Temel Kaya ise "Bütün ovanın suyu burada toplanıyor. Yöre halkı olarak kanal taşması sorununu sürekli yaşıyoruz. Buraları kuşlara yaşanabilir hale getirmek istiyorlar ama hem kuşlara hem de çifçilere zarar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

- Bafrasamsun