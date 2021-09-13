Samsun'da düğün çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı - Son Dakika

Samsun'da düğün çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı

Samsun'da düğünden çıkan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı.

Samsun'da düğünden çıkan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir genç yaralandı. Merkez İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bir düğün salonunda başlayan tartışmanın ardından iki grup arasında Yavuz Selim Caddesi'nde kavga çıktı. Bölgeye sevk edilen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya müdahale ederek grubu ayırdı. Kavgada S.S. (16) bıçakla yaralandı. Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.S. tedavisinin ardından taburcu edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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