Samsun'da düğün dönüşü kaza: 16 yaralı
1 saat önce
Samsun'un Terme ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 04:34 Kaynak: AA
'un Terme
ilçesinde şarampole devrilen minibüsteki 16 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rize
'de katıldıkları düğünden dönenlerin bulunduğu, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, eski hastane kavşağı yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, 112 Acil Servis
ekiplerince Terme, Çarşamba ve Samsun'daki hastanelere kaldırıldı.
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