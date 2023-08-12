Oğlunun düğününde lamba takmak için aydınlatma direğine çıkan baba akıma kapılarak can verdi - Son Dakika
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Oğlunun düğününde lamba takmak için aydınlatma direğine çıkan baba akıma kapılarak can verdi

Son Güncelleme: 12.08.2023 23:28

Samsun'un Alaçam ilçesinde oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan 50 yaşındaki İrfan Bozkurt, hayatını kaybetti.

Samsun'un Alaçam ilçesinde oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan İrfan Bozkurt (50) hayatını kaybetti.

LAMBA TAKMAK İÇİN ÇIKTI, AKIMA KAPILDI

Taşkelik Mahallesi'nde evinin bulunduğu Aşağı Sokak'ta, oğlu Gürkan Bozkurt'un düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan baba Bozkurt, zemine düştü. Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.

YOLDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İrfan Bozkurt, yolda yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
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Gürkan Bozkurt, Bozkurt, Samsun, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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SON DAKİKA: Oğlunun düğününde lamba takmak için aydınlatma direğine çıkan baba akıma kapılarak can verdi - Son Dakika
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