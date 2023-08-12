Oğlunun düğününde lamba takmak için aydınlatma direğine çıkan baba akıma kapılarak can verdi

Samsun'un Alaçam ilçesinde oğlunun düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan İrfan Bozkurt (50) hayatını kaybetti.
Taşkelik Mahallesi'nde evinin bulunduğu Aşağı Sokak'ta, oğlu Gürkan Bozkurt'un düğününde lamba takmak için çıktığı aydınlatma direğinde akıma kapılan baba Bozkurt, zemine düştü. Yakınlarının bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi.
Ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Alaçam Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İrfan Bozkurt, yolda yaşamını yitirdi.
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