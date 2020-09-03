Samsun'da düğün, kına ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı - Son Dakika

Samsun Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Samsun'da gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere ek olarak sokak/köy düğünü etkinliklerine de 4 Eylül'den itibaren izin verilmeyecek.

Türkiye genelinde ve Samsun'da artan yeni vakaların ardından İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 3 Eylül ve 110 sayılı kararı ile bazı ekinliklere kısıtlama getirildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde Kovid-19 salgınıyla mücadelede herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için kurulumuzun 28 Ağustos 2020 tarih ve 109 sayılı toplantısında 'düğün, sünnet düğünü, kına gecesi, gelin alma, konvoy oluşturma, taziye, mevlitler gibi gibi vatandaşların birlikte bulunmaları ihtimali bulunan faaliyetlerde kısıtlama/yasaklama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla' kararlar alınmıştı. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu'nun 2 Eylül 2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı doğrultusunda halk sağlığının korunması ve salgının yayılım hızının en aza indirilmesi amacıyla; ilimizde gerçekleştirilecek sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere ek olarak sokak/köy düğünü etkinliklerine de 4 Eylül tarihinden itibaren izin verilmemesine, nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 (bir) saatlik süre içerisinde tamamlanmasına, bu şekilde yapılacak nikah merasimi şeklindeki düğünler ile nikahlara gelen konuklara toplu yemek verilmesi de içinde olmak üzere her türlü yiyecek ve içecek servisinin (paketli su servisi hariç) yapılmasına izin verilmemesine kurulumuzun 28 Ağustos 2020 tarih ve 109 sayılı toplantısında alınan kararlara uyulmasına, kararların uygulanmasında azami özenin gösterilmesine karar verilmiştir" denildi.

Öte yandan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN