Drift yapan 2 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
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Drift yapan 2 araç sürücüsüne ceza

28.07.2022 08:49
Drift yapan 2 araç sürücüsüne ceza

Samsun'da düğün konvoyunda drift yapan 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanıp, adli yönden tahkikat başlatıldı.

Samsun'da düğün konvoyunda drift yapan 2 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanıp, adli yönden tahkikat başlatıldı.

Bir düğünde gelin alma merasimi sonrasında benzer görüntüler cep telefonları kameralarına yansıdı. İki sürücü Fiat Tempra ve Tofaş Şahin marka/model araçlarıyla düğün konvoyunun önüne geçerek drift attı. Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma neticesinde yakalanan araç sürücülerine cezai işlem uygulanıp, adli yönden tahkikat başlatıldı.

Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "25 Temmuz günü akşam saatlerinde İlkadım ilçemize bağlı Kışla Mahallesi Gebi Caddesi üzerindeki kavşak içerisinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren iki aracın sürücüsü İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı birimler tarafından yürütülen çalışma neticesinde tespit edilerek yakalanmıştır. Sürücülere trafik yönünden gerekli cezai işlem uygulanmış olup, adli yönden tahkikat devam etmektedir. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan bu ve benzeri olaylara bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem ve adli süreç tavizsiz yürütülecektir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Tragger, Samsun, Fiat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Drift yapan 2 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Drift yapan 2 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
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