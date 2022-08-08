Samsun'da trafiği tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da trafiği tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne ceza

08.08.2022 20:33
Samsun'da trafiği tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne ceza

Samsun'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun'da düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Samsun Valiliği, "7 Ağustos'ta sosyal medyada paylaşılan ve düğün konvoyunda trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen toplam 5 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşürerek diğer sürücü ve yayaların hayatını riske atan bu ve benzeri olaylara bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla müsamaha gösterilmeyecek olup, gerekli cezai işlem ve adli süreçler sıkı bir şekilde takip edilecektir" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı Ordu'da minibüsün hafif ticari araçla çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı Samsun'da TEKNOFEST'te yarışacak elektrikli aracın test sürüşü yapıldı Samsun'da TEKNOFEST'te yarışacak elektrikli aracın test sürüşü yapıldı
Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da trafiği tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:23 Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun mavi bikinisiyle verdiği poz nefes kesti
19:57 Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği Samatta'ya Avrupa'dan talipler var
19:45 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi sonrası alkış tufanı koptu
19:28 TFF'den yabancı kuralına yeni düzenleme! 21'e yükseltildi
18:54 AK Parti'den aday adayı olan Mahmut Kahraman, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı
18:43 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiasına AK Parti'den cevap: Bunu topluma izah etmeleri lazım
18:32 Marcao'yu transfer eden Sevilla'nın gözü yine Galatasaray'da! Nelsson için bastırıyorlar
18:31 Mardin'e gelin olarak gelen Ukraynalı, Müslüman olup Amine ismini aldı
18:24 Aydın'da dehşet olay! Tartıştığı kişiyi öldürüp emniyetin önünde kafasına sıktı
18:12 Bu sene kış geç gelecek! Ekim ayı sıcakları yüksek seyredecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 20:33:45. #1.11#
SON DAKİKA: Samsun'da trafiği tehlikeye düşüren 5 araç sürücüsüne ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement