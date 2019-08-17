Son Dakika Haberleri: Samsun'da düğün magandalarına suçüstü
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da düğün magandalarına suçüstü

1 saat önce

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, düğünlerde havaya ateş eden 3 kişi, silahlarıyla suçüstü yakalandı.

Samsun'da düğün magandalarına suçüstü, System.String[]
SAMSUN'un Bafra ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, düğünlerde havaya ateş eden 3 kişi, silahlarıyla suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem uygulandı.
Bafra Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde magandalar nedeniyle üzücü olaylar yaşanmaması için çalışma başlatıp, denetimlerini artırdı. Magandalara karşı önlemler alan ekipler, düğün sahipleri ve yakınlarına silahla ateş etmenin, havai fişek atmanın, gürültü yapmanın ve klakson çalıp, yolu kapatmanın yasak olduğunu hatırlatıp, aksi yönde davrananlar hakkında yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu.
Jandarma ekipleri, uyarıların yanı sıra düğün planlanan bölgelerde de denetimlerini yoğunlaştırıp, sivil ekipler görevlendirdi. Yapılan denetimler sonucu ilçede düzenlenen düğünlerde havaya ateş eden 3 kişi, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi hakkında, 'genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçu ve 'Kabahatler Kanunu' kapsamında adli işlem uygulandı.
Jandarma yetkilileri, halkın huzuru için çalıştıklarını ve denetimlerin aralıksız devam edeceğini kaydederken, uygulamaların artacağı, düğünlerde sivil ve resmi ekiplerin görev alacağı belirtildi.


Jandarma, Bafra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş
Kına gecesinde tüfekle vurulan 7 kişi hastanelik oldu Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü 44 gündür kayıp olan adamı oğlu öldürüp, gömmüş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 13:13:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da düğün magandalarına suçüstü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]