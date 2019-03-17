Son Dakika Haberleri: Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

1 saat önce

Samsun'un Asarcık ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı kavgada, damadın annesi hayatını kaybetti.

Samsun'da Düğünde Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, System.String[]
Samsun'un Asarcık ilçesinde düğünde çıkan bıçaklı kavgada, damadın annesi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin oğlu Adem Demirci'nin düğününde, henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgayı ayırmak için müdahale eden damat Adem Demirci'yi gören anne Satı Demirci, oğlunu kavgadan ayırmak için yanına gittiği sırada bıçakla yaralandı.

Anne Demirci, haber verilmesi üzerine salona gelen 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kavak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden otomobille kaçan şüpheli G.S, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosuna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:33 Kaynak: AA

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