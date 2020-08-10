Samsun'da düğünlerde Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün salonlarını denetledi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralına göre masa ve sandalye düzeni ile oyunların temassız olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdülkadir Dizman, denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Davetlilerin ateş ölçümü, tüm davetlilerin ellerini dezenfekte etmesi, salonda masalar arası sandalyeler arası mesafeye uyulması gibi denetimlerin yapıldığını aktaran Dizman, "Temaslı oyunlarda yalnızca gelin ve damat muaf bırakıldı. Diğer davetlilerin bu tür oyunlarda birbirlerinden uzakta durmaları, temas etmemeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.