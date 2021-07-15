Samsun'da düğünlerinden dönerken kaza yapan çift yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Samsun- Ordu karayolu Çarşamba Sanayi Sitesi ışıklarında Fatih Aygün kontrolündeki 55 AAN 775 plakalı otomobil ile Fahri Çimen'in kullandığı eşya yüklü 52 ACC 214 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan ve düğünlerinden döndükleri öğrenilen Alketa ve Hakan Aygün çifti ile kamyonet sürücüsü Fahri Çimen yaralandı.

Yaralanan 3 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyonetten etrafa saçılan eşyalar çevredeki vatandaşlar tarafından yol kenarına taşındı.

Bu arada kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.