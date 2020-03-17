Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta - Son Dakika

Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta

6 saat önce

Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokaktaSAMSUN'da koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme dükkanına kilit vurdu, kentin en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekti.

Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta

SAMSUN'da koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme dükkanına kilit vurdu, kentin en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi'ndeki insan yoğunluğu dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı genelgesi ile koronavirüs önlemleri kapsamında bazı işletmeler, geçici süreyle kapatıldı. Samsun'da da birçok işletme kapılarını kapattı. Buna rağmen Samsun'un en işlek caddesi olan Çiftlik Caddesi'nde yoğunluk yaşandığı gözlendi. Vatandaşlardan bazıları maske ve eldivenle önlem alırken, durumun ciddiyetinin henüz anlaşılmadığını belirterek, zorunlu haller dışında sokağa çıkılmaması yönündeki tavsiyelere uyulması gerektiğini vurguladı.

'BAZI DÜKKANLAR AÇIK, BAZILARI KAPALI'

Tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirten Abdullah Toprak, "Bir kişi önlem alıyor, 5 kişi almıyor. Durumun ciddiyeti tam olarak anlaşılmadı. Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalara herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Çocuklarım, Almanya'da yaşıyor, her gün onlarla telefonda görüşüyoruz. Her yerde durum aynı. Herkesin tedbir alması lazım, bazı dükkanlar açık, bazıları kapalı" diye konuştu.

'KOLONYA İLE ELLERİMİZİ TEMİZLİYORUZ'

Birçok dükkanın kapatıldığını ifade eden Engin Doğan, kararın çok doğru olduğunu belirtti. Doğan, "Kalabalık yerlerde risk var. Birçok esnaf arkadaşımız dükkanlarını kapattı. Ancak herkesin kendine göre ödemesi ve borcu var, bu konuyla ilgili de bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu günleri atlatacağız ama tedbirlere uyulması şart. İnsanlarla çok diyalog kurmamaya çalışıyoruz, esnaf olduğumuz için parayla temas çok fazla oluyor. Mikrop da en çok paradan bulaştığı için bol bol ellerimizi yıkıyoruz, kolonya ile ellerimizi temizliyoruz" dedi.

'HERHALDE TELEVİZYON İZLEMİYORLAR'

Dükkanına, 'koronavirüsü dolayısıyla İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre geçici süre kapalıyız' yazılı bir not asan Aleattin Güler ise, "Bu virüs, kıyametin kopacağına bir işaret ve böyle giderse daha kötü olacak. Evden çıkmamamız gerekiyor, tedbirleri dikkate alalım. Vitaminli gıdalar tüketelim. Dün yapılan açıklamanın ardından ben de bugün dükkanımı kapattım ve duruma göre açacağız. Biz dükkanımızı kapattık ama kira verenler, maaş ödeyenler ve borcu olan esnaf da var. Bunlar için bir şeyler yapılması gerekiyor. Ne yazık ki bazı vatandaşlar, durumun ciddiyetinde değil. Herhalde televizyon izlemiyorlar. Dünya oynuyor, şu durumda yaşama garantimiz yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kenteki bazı banka şubelerinde yoğunluk olmaması için banka dışında ikişer ve üçerli gruplar halinde şubeye giren vatandaşlar ise alınan tedbirin yerinde olduğunu ifade etti.

Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta

İçişleri Bakanlığı, Çiftlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 07:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı
Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs karantinası için yurtlarını boşaltan öğrencilerden helallik istedi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin         
15:49
Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz Fenerbahçe'den Yalçın Koşukavak açıklaması: Bazı temaslarımız oldu, sezon sonu yeniden görüşeceğiz         
15:40
"Koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı gelsin" diyen Seda Sayan Twitter'da trend oldu         
15:34
Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi Son Dakika: UEFA, EURO 2020'yi koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına erteledi         
15:29
Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı Koronavirüs önlemleri neticesinde kafeler kapatılırken, sokaklar boş kaldı         
15:11
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi         
15:04
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal koronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı         
14:17
Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı Son dakika: Koronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü'ne de bulaştı         
13:37
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları         
11:18
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 02:38:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da dükkanlar kapalı, vatandaş sokakta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]