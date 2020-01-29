Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçak sigara ve tütün satan işletmelere yönelik 41 ekip halinde 112 personelin katılımıyla "Duman-9" isimli operasyon düzenlendi.



93 iş yerine yapılan operasyonda 661 kilo 450 gram açık kıyılmış tütün, 54 bin 120 dal doldurulmuş makaron, 3 bin 600 dal boş makaron, 3 bin 350 gram nargile tütünü, 2 adet 1,5 litrelik şişelerde açık içki ele geçirildi. 6 iş yerine toplamda 58 bin 812 TL idari para cezası kesildi. Bir iş yeri sahibine 5607 sayılı Kanun çerçevesinde adli işlem yapıldı.



Samsun Valiliği tarafından operasyonla ilgili yapılan duyuruda, "Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadelede etkinliğin arttırılması ve yasa dışı ürünlerin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla kaçak sigara ve tütün satışı yaptığı değerlendirilen tekel bayi, tablacı, büfe, bakkal ve benzeri yerlerde ülke genelinde Duman-9 kod isimli eş zamanlı operasyon yapılması şeklinde planlamalarına istinaden ilimiz genelinde faaliyet gösteren 93 iş yerine 41 ekip halinde 112 personel ile bugün 10.00 ile 16.00 saatleri arasında eş zamanlı arama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan aramalarda 661 kilo 450 gram açık kıyılmış tütün, 54 bin 120 dal doldurulmuş makaron, 3 bin 600 dal boş makaron, 3 bin 350 gram nargile tütünü, 2 adet 1,5 litrelik şişelerde açık içki elde edilmiş, 6 iş yerine toplamda 58 bin 812 TL idari para cezası uygulanmış, 1 iş yeri sahibine 5607 sayılı Kanun'dan adli işlem yapılmıştır" denildi. - SAMSUN