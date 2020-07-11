Samsun'da "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polise silahla ateş eden 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da uygulama yapan polis ekiplerine silahla ateş ederek kaçan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2 gün önce gece saatlerinde uygulama yaparken Kılıçdede Mahallesi Kefeli Kavşağı'nda şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobildekiler, Hasköy Mahallesi'nden Asarcık istikametine doğru kaçmaya başladı.

Motorize yunus ekiplerinin takip ettiği otomobilden ekiplere doğru silahla ateş açıldı.

Araçtakilerin izini kaybettirmesi üzerine plaka sorgusundan araç sahibine ulaşıldı. Bu kişinin otomobilini tamir için sanayideki bir tamirciye bıraktığını belirtmesi üzerine şüpheliler tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, sanayi esnafı olduğu belirlenen O.Y. (36) ile A.Ö. (41), B.Ş. (37) ve R.D'yi (82) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Şüpheliler, alkollü oldukları için "dur" ihtarına uymayarak kaçtıklarını öne sürdü.