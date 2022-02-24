Samsun'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan araçtaki 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan araçtaki 3 kişi tutuklandı

24.02.2022 16:16
Samsun'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan araçtaki 3 kişi tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis memuruna çarparak yaralayan araçtaki 3 kişi tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde "dur" ihtarına uymayıp kaçarken polis memuruna çarparak yaralayan araçtaki 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 22 Şubat'ta Hastane Mahallesi Olgun Sokak'ta uygulama yapan polis ekipleri K.Y'nin (27) kullandığı 55 ACC 684 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, bir polis memuruna çarparak uygulama noktasından kaçtı.

Çeşitli yerlerinden yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, K.Y. ile araçta bulunan S.A.D. (22) ve A.D'yi (23) yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "görevli memuru kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

YORUMLAR
500
Son dakika 3. sayfa: Polis memurunu şehit eden ehliyetsiz sürücü: 'Ben kimseyi bilerek öldürmedim. Çarpmamak için şerit değiştirdim' Son dakika 3. sayfa: Polis memurunu şehit eden ehliyetsiz sürücü: 'Ben kimseyi bilerek öldürmedim. Çarpmamak için şerit değiştirdim' Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu Bir evde çıkan yangın hasara neden oldu

Polis Memuru, İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'dur' ihtarına uymayıp polise çarpan araçtaki 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:12 Haluk Levent şimdi de elini, arabesk müziğin ünlü sesi Tüdanya'ya uzattı! Gırtlak kanseri sonucu sesini kaybetmişti
16:04 Kremlin: Ukrayna ile 'belirli şartlar' karşılanırsa görüşebiliriz! İşte o şartlar: Tarafsızlık ve silahların konuşlandırılmasının reddi!
16:03 Ukrayna düşürülen Rus helikopterinin fotoğraflarını paylaştı!
15:50 Ukrayna'daki Türk öğrenciler sosyal medyada: İmdat, kurtarın bizi!
15:44 Bir Zamanlar Çukurova'da bu akşam neler olacak? Züleyha, Hakan'ı affedebilecek mi?
15:39 Kapalıçarşı'da hareketli saatler! Savaş çıktı, altın arttı, vatandaş yatırım yapıyor
15:39 Bitcoin'de sert düşüş sürüyor! 35 bin doların altını gördü
15:32 Türkiye'yi terk etmenin bedelini ağır ödüyor! Diş hekimi Dışişleri'nden "Beni alın" çağrısında bulundu
15:31 Ukrayna'da son durum: Rus güçleri başkent Kiev'e girdi, NATO asker göndermiyor! Moskova'da Kızıl Meydan yasağı!
15:30 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Barış, köstebeğin kim olduğunu bulabilecek mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 16:24:10. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da "dur" ihtarına uymayıp polise çarpan araçtaki 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement