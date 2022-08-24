TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika
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TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi

24.08.2022 16:50
TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi

Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları kapsamında İl Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST KARADENİZ hazırlıkları kapsamında İl Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı, Valilik Toplantı Salonunda Vali Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlendi.

Toplantıda TEKNOFEST KARADENİZ dolayısıyla kente gelecek yerli ve yabancı misafirlerin Samsun'un turizm seçeneklerinden yararlanmasına yönelik çalışmalar görüşüldü, şehrin tanıtımına ilişkin çalışmalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Dağlı, Samsun'un ev sahipliğinde 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde yapılacak TEKNOFEST KARADENİZ'e yüz binlerce ziyaretçi ve yarışmacının katılacağını belirtti.

TEKNOFEST KARADENİZ'in Samsun'a kattığı heyecan ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin şimdiden şehre dair olumlu izlenimlerinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Dağlı, "Bugüne kadar Samsun'u ziyaret etme ve gezme imkanı bulamayan vatandaşlarımız, festival ile alternatif turizm seçenekleri sunan ilimizi tanıma fırsatı yakalayacak." ifadesini kullandı.

Samsun'un yeşil ve mavinin baş döndürücü güzelliklerinin yanı sıra tarihi ve kültürel özellikleriyle öne çıktığına işaret eden Dağlı, "Ülkemizin dört bir yanından gelen misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Samsun, mevsim itibarıyla yaz turizmi, doğa ve kültürel mirasa gönül vermiş misafirlerimiz için birçok seçenek vadediyor. Binlerce yıllık tarihe şahitlik eden Samsun, tam anlamıyla keşfedilmeyi bekliyor. Bu vesileyle vatandaşlarımızı TEKNOFEST KARADENİZ coşkusunu Milli Mücadele şehrinde yaşamaya ve şehrimizin zenginliklerini görmeye davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Dağlı, bir şehirde olması gereken tüm zenginliklerin Samsun'da bulunduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Samsun, geçmişten izler taşıyan prestijli müzeleri, kültür merkezleri, eşsiz mimari eserleri ve kutsal mekanları, ören yerleri ve rekreasyon alanlarıyla dünya şehri niteliği taşıyor. Yaz, doğa ve kültür turizmi anlamında birçok seçenek bulunması dolayısıyla misafirlerimizin işlerini kolaylaştırmak adına seyahat rotaları belirledik. Şehrimizi ziyaret eden tek bir turistin dahi öneminin farkındayız. Misafir ettiğimiz her turist, şehrimizin sosyoekonomik yapısına katkı sağladığı gibi kültürümüzün ve tarihimizin tanıtımını da yapan en değerli turizm elçilerimizdir. Bu vizyonla çalışmalarımızı sürdürerek misafirlerimizin kendi tercih ve ilgi alanlarına göre seyahat etmelerine yardımcı olacağız."

Toplantıya İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürü Halil Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş ile diğer ilgililer katıldı.

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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan TEKNOFEST daveti Vali Dağlı'dan esnafa çağrı: 'TEKNOFEST'te misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayalım' Vali Dağlı'dan esnafa çağrı: 'TEKNOFEST'te misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayalım'
Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEKNOFEST'e katılacaklar için Samsun'un turizm çalışmaları değerlendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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