Samsun'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

29.05.2022 16:56
Samsun'da düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

Samsun'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Samsun'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurumlar, ziyaretçileri bilgilendirmek ve çalışmalarını tanıtmak amacıyla stant açtı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların yer aldığı etkinlikte liseli ve üniversiteli gençlerin yoğunlukta olduğu görüldü.

Ziyaretçiler, burs, hibe, fon ve kredi gibi maddi destekler, ihtiyaç duydukları staj programları, uluslararası alandaki proje destekleri konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte söyleyişiler, müzik dinletileri, seminerler ve proje tanıtımları yapıldı. İki gün süren tanıtım günlerini yaklaşık 25 bin kişi ziyaret etti.

Anadolu Ajansı (AA) da alanda yer alan standıyla gençlerle buluştu.

Standa ilgi gösteren gençlere, Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi Direktörlüğü çalışanları tarafından AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

AA İnsan Kaynakları ve Strateji Direktörlüğü çalışanları ise AA'da staj programları ve kariyer fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

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'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Samsun'da başladı 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Samsun'da başladı 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ne öğrencilerden yoğun ilgi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' sona erdi - Son Dakika


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