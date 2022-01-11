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Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi - Son Dakika

Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi

11.01.2022 15:05

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen hamsi festivalinde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen hamsi festivalinde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

Yakakent Belediyesince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen organizasyona vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Temizlenen hamsiler, vatandaşlar ve belediye personelince metrelerce kurulan mangallarda pişirilerek dağıtıldı.

Festival kapsamında İlçe Toplum Sağlık Merkezince aşı standı da kuruldu. Organizasyona gelen birçok kişi zamanı gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını festival alanında yaptırdı.

Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, burada yaptığı açıklamada, Yakakent'in Samsun'un denize sıfır tek ilçesi olduğunu söyledi.

Her aileden mutlaka bir kişinin ilçede balıkçılık işiyle geçimini sağladığını dile getiren Kıyma, "İlçemizde Türkiye'de sayılı balıkçı barınaklarından biri mevcut. Bu çerçevede 2 ton hamsi hazırladık ve halkımıza ikram ettik. Bunu inşallah önümüzdeki süreçte geleneksel hamsi festivaline çevirmeyi planlıyoruz. Bu çerçevede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Katılım oldukça iyi ve beklediğimizin üstünde gerçekleşti. Bizi yalnız bırakmayan Yakakent halkımıza da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Festivalde 2 ton hamsi, 2 saat içinde katılımcılarca tüketildi.

Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi
Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi

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Festival, Hisarcık, Yakakent, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamsi festivalinde 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi - Son Dakika
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