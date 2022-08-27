Samsun'da 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

27.08.2022 10:46
Samsun'da 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde çalışma yürüttü.

Reşadiye Mahallesi'ndeki bir depoda arama yapan ekipler, 1128 paket değişik markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli A.A. emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 1128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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