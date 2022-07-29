Samsun'da 30 bin makaron ele geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 30 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda takip edilen bir aracı durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 30 bin bandrolsüz ve sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan M.G. ve S.Ç. emniyetteki işlemleri sürüyor.
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