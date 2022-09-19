İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı

19.09.2022 12:54

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 1'i kadın, 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren 1'i kadın, 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.Y. isimli şüphelinin merkez Canik ilçesinde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı ve İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirttiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.Y'nin kullandığı aracı Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde durduran ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 2 kilo 976 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonun devamında şüpheli ile irtibatlı olduğu tespit edilen D.Ç. isimli kadın Atakum'da, K.D. ve A.E. ise Canik ilçesinde gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Yaralanan 5 yaşındaki Ceren'e ilk müdahale Tuzla Belediyesi personelinden Yaralanan 5 yaşındaki Ceren'e ilk müdahale Tuzla Belediyesi personelinden Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli'de bir araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için dikkat çeken sözler: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için dikkat çeken sözler: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
Kaynak: AA

İstanbul, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Uçakta panik anları! Yolcularına sinirlenen şahıs camlara tekme attı, koltukları yumrukladı
15:15 Tiyatro ve sinema oyuncusu Başak Özel yaşamını yitirdi
14:59 Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! "Gel şampiyon olalım hocam" dediler ama olmadı
14:39 Monarşi hayranı çiftçi, Kraliçe Elizabeth'in cenazesini izlemek için geliştirdiği yöntemle şaşkınlık yarattı
14:20 Ferhat Göçer, konser iptallerinin yargıya taşınacağını açıkladı: İptal edenlere karşı zararımızı tazmin edici davalar açacağız
14:17 Erdoğan'ın BM konuşmasına az bir süre kala Miçotakis'ten skandal sözler: Yunanistan yemi yutmayacak, Türkiye'yi ısırmak istemiyoruz
14:13 Erzurum Atatürk Üniversitesi yemekhanesinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:06 Selen Görgüzel ile tek celsede boşanan Hamdi Alkan'dan itiraf: Hayatımda birçok insan var ama öyle bir kişi var ki of diyorum
13:42 Putin'in ana hedefiydi! Ukrayna ordusu Luhansk'ta bir köyü geri aldı
13:53 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na övgü: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 15:37:15. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement