Operasyonun devamında şüpheli ile irtibatlı olduğu tespit edilen D.Ç. isimli kadın Atakum'da, K.D. ve A.E. ise Canik ilçesinde gözaltına alındı.

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu için dikkat çeken sözler: Siz bugün ana muhalefet liderisiniz, yarın bu ülkenin başındasınız

Kaynak: AA

İstanbul, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'dan uyuşturucu getiren 4 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika

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