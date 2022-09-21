İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

21.09.2022 13:08
İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın, 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen operasyonda, İstanbul'dan uyuşturucu getiren biri kadın, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ekipler, F.B'nin kullandığı aracı Samsun - Ankara kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, farklı bölümlere gizlenmiş 112,64 gram metamfetamin, esrarlı sigara, 5 kapsül sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda, F.B. ile yanında bulunan E.Ç.N. isimli kadın gözaltına alındı.

Zanlıların ikametinde de arama yapan ekipler, 10 kapsül sentetik ecza hap, ruhsatsız tabanca ile 25 tabanca fişeği buldu.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'dan uyuşturucu getiren 2 şüpheli Samsun'da yakalandı - Son Dakika
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