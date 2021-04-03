Samsun'da düzenlenen "şok uygulama"da aranan 42 kişi yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen "şok uygulama"da aranan 42 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçe emniyet müdürlükleri devriye ekipleri ve kente takviye olarak gönderilen Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin katılımıyla sabit yol ve şok uygulaması yapıldı.

Uygulamada 32 bin 594 şahsın GBT sorgusu yapıldı, aranan 42 kişi gözaltına alındı.

Kent genelindeki denetimlerde 45 kişiye 37 bin 604 lira, 15 araca 18 bin 380 lira ceza uygulandı.

Trafik yönünden 3 bin 714 araç ve sürücünün kontrol edildiği uygulamalarda, 538 araç ve sürücüsüne 235 bin 997 lira ceza kesildi, 34 araç trafikten men edildi.

Ekiplerce 511 iş yeri kontrol edildi, bir iş yerine HES sorgulaması yapmamaktan idari işlem uygulandı.

Uygulamada 16 kesici/delici alet, 195 sentetik ecza hap, 0,32 gram esrar ve 2,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.