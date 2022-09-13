Samsun'da suç örgütü operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütü soruşturması kapsamında aranan zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

"Suç İşlemek için kurulan örgüte üye olmak", "örgüt faaliyeti çerçevesinde silahlı tehdit" suçlarından aranan şüphelilerin saklandığı yerin tespit edilmesi üzerine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.

Tekkeköy ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki bir evde arama yapan ekipler, biri pompalı 3 av tüfeği, kelepçe, bıçak, bir miktar esrar, 32 uyuşturucu hap ile uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış düzenek ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler T.A. ve Y.E.T. emniyete götürüldü.