Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

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