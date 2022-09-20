Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

20.09.2022 10:32

Samsun'da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen tefecilik ve yağma operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Bafra ve Yakakent ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı.

İki zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı - Son Dakika
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