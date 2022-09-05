TEKNOFEST, 2023'de hangi şehirde yapılacak? Selçuk Bayraktar, merakları giderdi - Son Dakika
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TEKNOFEST, 2023'de hangi şehirde yapılacak? Selçuk Bayraktar, merakları giderdi

05.09.2022 09:18

Bu yıl Samsun'da gerçekleşen TEKNOFEST, dün yapılan ödül töreni ile sona erdi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada akılları kurcalayan bir konuyu da açıklığa kavuşturdu. Bayraktar, "T3 Vakfındaki arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza ve yarışmalara katılan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seneye TEKNOFEST 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in dün sona erdi. Etkinliğin son gününde bir de ödül töreni gerçekleştirildi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da törende bir konuşma gerçekleştirip, TEKNOFEST mevsiminin milli teknoloji rüzgarlarının güçlü şekilde estiği, heyecan veren ve coşkulu bir mevsim olduğunu söyledi.

"SİZLER MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİ TAŞIYACAK SANCAKTARLARSINIZ"

Bayraktar, "Değerli genç kardeşlerim. Sizler tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'nin yarınlarısınız. Sizler geleceğimizdeki umut dolu hikayelerin yazarlarısınız. Sizler, milli teknoloji hamlesi meşalesini geleceğe taşıyacak sancaktarlarımızsınız. Biliyoruz kolay olmayacak. Türlü türlü engellerle yolunuza akamet taşları döşenmeye çalışacak ancak tüm bu taşlarla, yolunuzu kesecek takozlarla el ele, omuz omuz, sırt sırta vererek mücadele edeceğiz. Kim milli teknolojilerin büyümesi için omuz verirse, onlarla hep yan yana yürüyeceğiz." dedi.

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"SENEYE 2023'TE İSTANBUL'DA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

TEKNOFEST'e katılan takımların hepsinin kendileri için şampiyon olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimiz destek veren, yol gösteren anne baba ve hocalarımıza şükranlarımız sunuyorum. Milli teknoloji hamlesi sadece gençlerimizin çabalarıyla değil, milletimiz tarafından adeta bir seferberlik ruhuyla sahip çıkıldığı takdirde hedefe ulaşacak ve menzile varacaktır. TEKNOFEST KARADENİZ için gecesini gündüzüne katarak emek veren çok kıymetli Valimiz Sayın Zülkif Dağlı'ya, Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e, tüm Karadenizli hemşehrilerime, T3 Vakfındaki arkadaşlarıma, gönüllülerimize, paydaşlarımıza ve yarışmalara katılan genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Seneye TEKNOFEST 2023'te İstanbul'da görüşmek üzere."

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