Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ile Salıpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan B.H. ve M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Zanlılardan biri savcılıktan, 2'si ise adli kontrol şartıyla hakimlikçe salıverildi.
Kentte "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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