Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 0,33 gram sentetik uyuşturucu, 1,69 gram esrar, 11,51 gram metamfetamin, 54 kapsül sentetik ecza hap, hassas terazi ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi.

Samsun 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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