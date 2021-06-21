Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptıkları bilgisi edinilen E.C, E.A, M,C. ve E.M'nin adreslerinde arama yapıldı.

Şüphelilerden E.C'nin ikametinde bir miktar sentetik uyuşturucu maddesi, 2 uyuşturucu içme aparatı, uyuşturucu paketlemesinde kullanılan materyaller ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 970 lira ele geçirildi.

Zanlılar, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.