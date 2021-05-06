Samsun'da düzenlenen "torbacı" operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu şüphelilerine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Ö.G. ve H.A'yı yakaladı.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde arama yapan ekipler, 118,27 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain ve esrarlı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.