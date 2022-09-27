Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

27.09.2022 15:56
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Takip edilen H.Ç'yi araç içinde yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde ve aracında yaptıkları aramada 66,39 gram sentetik uyuşturucu, 18,29 gram metamfetamin, 88 kapsül sentetik ecza hapı, 2,22 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 12 fişek, hassas terazi ve 3 şişe ele geçirdi. Zanlı, gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde takip edilen H.Y'yi yakalayan ekipler, şüphelinin ikamet ve aracında yaptığı aramada 5,13 gram metamfetamin, 9 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ile uyuşturucu paketlemesinde kullanılan folyo buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri de Adalet Mahallesi'nde S.M.Y'nin üzerinde 6,74 gram kokain ile hassas terazi buldu. Gözaltına alınan şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 0,56 gram kokain ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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