Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen A.A, Soğuksu Mahallesi'nde yakalandı. Zanlının üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 110 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Hasköy Mahallesi'nde ise irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu sattığı tespit edilen A.C'yi takip eden ekipler, şüpheliyi İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde üzerindeki 19,99 gram metamfetamin ile yakaladı.

Yeni Mahallesi'nde 3 Eylül'de ele geçirilen 1540 kapsül sentetik ecza hap ve 30,24 gram sentetik uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan E.Y, Soğuksu Mahallesi'nde yakalandı.

İlkadım ve Atakum ilçesinde uyuşturucu madde sattığı bilgisi edinilen E.K'yi takibe alan ekipler, zanlının Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bir kişide 3,69 gram metamfetamin ele geçirdi. Soruşturma kapsamında E.K'yi yakalayan ekipler, şüphelinin üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu buldu.

Dört şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. ve E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

A.A. ve A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.