Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları M.M. ve B.K'nin üst aramasında, 267,9 gram sentetik uyuşturucu, 4 plastik şişe içinde 560 mililitre aseton, bir miktar metamfetamin ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirdi. Soruşturmayı sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait ikametlerde yaptıkları aramalarda, 7 gram sentetik uyuşturucu buldu. M.M. ve B.K. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekiplerince de İstasyon Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, O.U'nun bulunduğu araçta 2 bin 800 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından O.U. gözaltına alındı.

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye gündemi, Antalya ile meşgulken bir yangın da Marmaris'te çıktı! Armutalan'da yükselen alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay: Aç olan 'açım' diye bağırmaz, bağıranlar bu işin sömürüsünü yapan insanlardır

Son Dakika! Sosyal medyada göçmenlerle ilgili dolaşan görüntülerle ilgili açıklama: Birçoğu bizim sınırlarımıza ait değil

Ünlü avukat Rahmi Özkan öldü mü? Ortaya atılan iddiaya Müge Anlı cephesinden jet yalanlama

Sarı-Kırmızılılar'ın yeni 10 numarası Cicaldau, Avrupa Ligi'nde forma giyemeyecek

Son Dakika: Antalya'da yaşanan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

TRT muhabiri gözyaşlarını tutamadı! Manavgat'ta yaşanan yangın felaketinin detayları yürek parçaladı

Suriyeli babaya meydan dayağı! 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edildi