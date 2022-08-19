Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı

19.08.2022 14:32
Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 32 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada 30 uyuşturucu operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 32 zanlının gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, 93 kök kenevir bitkisi, 11 kilo 853 gram kubar esrar, 99 sentetik hap ve 150 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra 33 bin 471 litre kaçak akaryakıt ele geçirildiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 32 zanlı yakalandı - Son Dakika
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