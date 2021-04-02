Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda bir otomobilde 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobilde uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Takip edilen otomobili Beylerce mevkisinde durduran ekipler, yaptıkları aramada 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan B.Ş. (33) ve Ö.T. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.Ş. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Ö.T. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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