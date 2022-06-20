Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

20.06.2022 13:37

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yürüttükleri çalışma kapsamında bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 31 paket halinde toplam 13,78 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara ve 3 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, O.C.G. ve Y.B, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı Son dakika haber | Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:54 Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı
17:49 Aynı evde yaşadığı kardeşi ölünce yatalak hasta 3 boyunca aç susuz kaldı
17:41 Kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etti! Samuel Eto'o cezaevine girmemek için 3,8 milyon euro ödeyecek
17:33 Eczane çalışanlarına küfürler edip tehditler savurdu! Şüpheli gözaltına alındı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 18:03:19. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement