Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yürüttükleri çalışma kapsamında bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 31 paket halinde toplam 13,78 gram sentetik uyuşturucu, esrarlı sigara ve 3 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.K, O.C.G. ve Y.B, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika