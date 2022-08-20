Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

20.08.2022 16:56
Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Terme ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir aracı takibe aldı.

Yenidoğan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 134,52 gram metamfetamin, 42,51 gram esrar, 25 kapsül sentetik ecza hapı ve esrarlı sigara ele geçirildi.

Araçtaki Y.A, E.B, M.M. ve M.K.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Samsun Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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