Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi

16.08.2022 23:16
Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi

Samsun'da E.G'ye çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından olay yerindeki kırık far parçalarından yola çıkılarak yakalandı.

Samsun'da E.G'ye çarparak ölümüne neden olan kamyon sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından olay yerindeki kırık far parçalarından yola çıkılarak yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15 Ağustos'ta Ankara-Samsun kara yolunda akşam Erol Gültekin (55) isimli şahsın aracın çarpması sonucu ölü olarak bulunduğu ihbarını aldı.

Gültekin'e çarparak ölümüne neden olan sonra da olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olay yerinde araca ait kırık cam parçaları tespit etti.

Ekipler, oto yedek parçası satan esnaflarla yaptıkları görüşmeler sonucunda cam kırıklarının yük taşımacılığı yapan ağır vasıta araçlarının far tertibatına ait olabileceği bilgisine ulaştı. Gülteken'in otopsi bulguları ve hayatını kaybetmesine neden olan çarpma açıları da incelendiğinde maktulün ölümüne neden olan aracın kamyon veya tır olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler, kaza yerine yakın bölgede bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı.

Jandarma ekipleri şüpheli araçların listesini çıkararak yaptıkları araştırma sonucunda sürücü S.S'nin (64) eşgaline ulaştı. Kent genelindeki MOBESE kameralarını da inceleyen ekipler plakasını tespit ettikleri aracı 16 Ağustos'ta Ordu'dan Samsun'a giriş yaptığı sırada durdurdu. Sürücü S.S. gözaltına alındı, soruşturma sürdürülüyor.

YORUMLAR
500
jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi jandarma uyuşturucu ve silah ele geçirdi Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Kaynak: AA

Jandarma, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:51 Güldür Güldür Show hayranlarını üzen haber! Ünlü isim Onur Buldu artık programda yer almayacak
22:32 Arda Güler'den büyük başarı! Messi, Ronaldo, Neymar ve Mbappe bile bu skora ulaşamadı
22:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan basına servis edilmeyen ziyaret! Eve sadece kendisi girdi
22:04 Türk sinemasının emektar ismi Rıza Pekkutsal, 87 yaşında yaşında yaşamını yitirdi
21:57 Husumetli oldukları komşularını kurşun yağmuruna tutan Metin Işık ve oğlu tutuklandı
21:28 Beşiktaş'ta sakatlık depremi! Rachid Ghezzal 3 hafta sahaya çıkamayacak
21:24 Gençlik aşkıyla nikah masasına oturan Petek Dinçöz'ün gelinliği beğeni topladı!
21:12 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı şampiyonluğa ulaştı
21:03 Maç adeta golle başladı! Danimarka'da denge bozuldu
20:40 Düzce'de can pazarı! Fındık işçilerini taşıyan traktör devrildi : 1 ölü, 12 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 23:16:37. #1.13#
SON DAKİKA: Yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücüyü kırık far parçaları ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement