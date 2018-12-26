Samsun'da Eğitime Kar Engeli
16 dakika önce
Samsun'un 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Samsun
'un 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçelerde kar yağışının yoğun olduğu belirtildi.
Açıklamaya göre, Havza
, Ladik
, Vezirköprü
, Kavak
, Ayvacık
ve Asarcık
ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Müdürlüğe bağlı okullarda eğitime yarın ara verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:33 Kaynak: AA
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