Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinin ardından Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Samsun'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinin ardından Canik, Tekkeköy, Salıpazarı ve Alaçam'da taşıma merkezli okullarda eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının bölgede etkisini sürdürdüğü belirtildi.



Canik, Tekkeköy ve Salıpazarı ilçelerinde taşıma merkezli okulların bir gün süre ile tatil edildiği, merkez okullarına taşımayla gelen öğrencilerin izinli sayılacağı duyuruldu.



Alaçam ilçesinde de Kızlan İlk ve Ortaokulu'nda eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.



Daha önce Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu.



Açıklamada, Havza, Ladik, Vezirköprü, Kavak, Ayvacık ve Asarcık ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

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