Samsun'da Eğitime Kar Engeli
51 dakika önce
Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
Samsun
'un Havza
ve Vezirköprü
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba
günü Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:36 Kaynak: AA
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