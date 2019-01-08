Son Dakika Haberleri: Samsun'da Eğitime Kar Engeli

Samsun'da Eğitime Kar Engeli

51 dakika önce

Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Samsun'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Samsun'un Havza ve Vezirköprü ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 Ocak Çarşamba günü Havza ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitim yapılmayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Vezirköprü, Havza, Samsun, Güncel
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